«Беспилотная опасность» в Башкирии – отбой: режим действовал более трех часов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим действовал более трех часов. Ранее Первов призвал жителей быть бдительными, а Управление гражданской защиты Уфы рекомендовало уйти с открытых участков улиц, не подходить к окнам и остекленным помещениям и следить за официальными каналами.

На фоне тревоги жители Уфы и ряда других городов и районов столкнулись с перебоями мобильного интернета. По данным сервиса Downdetector, число жалоб на отсутствие связи резко выросло около 07:30 по местному времени. Как объясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.