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НовостиОбщество24 июня 2026 5:07

В башкирской деревне ввели карантин: там выявили смертельно опасное заболевание

В Башкирии ввели карантин по бешенству в деревне Юлдыбай
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ввели карантин по бешенству животных – он затронул деревню Юлдыбай в Кугарчинском районе. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Карантин действует с 22 июня. Очагом заражения признана территория личного подсобного хозяйства на улице Хадии Давлетшиной, дом №20. Вся деревня Юлдыбай получила статус неблагополучного пункта.

Цель карантина – ликвидировать вспышку и не допустить дальнейшего распространения болезни. Указ вступил в силу со дня подписания.

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