В башкирской деревне ввели карантин: там выявили смертельно опасное заболевание

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии ввели карантин по бешенству животных – он затронул деревню Юлдыбай в Кугарчинском районе. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Карантин действует с 22 июня. Очагом заражения признана территория личного подсобного хозяйства на улице Хадии Давлетшиной, дом №20. Вся деревня Юлдыбай получила статус неблагополучного пункта.

Цель карантина – ликвидировать вспышку и не допустить дальнейшего распространения болезни. Указ вступил в силу со дня подписания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.