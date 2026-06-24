ВИЧ в Башкирии: Роспотребнадзор назвал города и районы с самым высоким уровнем заболеваемости

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Роспотребнадзор опубликовал данные о распространении ВИЧ-инфекции в Башкирии: 28 территорий превысили среднереспубликанский показатель заболеваемости.

Средний показатель по республике в 2025 году составил 30,8 случая на 100 тысяч жителей. В некоторых городах и районах цифры оказались почти вдвое выше.

Лидером по заболеваемости стал Кумертау – 59,2 случая на 100 тысяч человек. На втором месте Абзелиловский район с показателем 57,1, на третьем – Салават с 54,9.

В пятерку территорий с высокими показателями также вошли Татышлинский (53,6) и Благовещенский районы (49,5).

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