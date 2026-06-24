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НовостиОбщество24 июня 2026 3:00

В Уфе появится масштабный курортный комплекс: проект оценивают в 11,5 миллиардов рублей

В Уфе за 11 миллиардов рублей построят курорт «Нагаево»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Правительство Башкирии

Фото: Правительство Башкирии

В Уфе планируют построить всесезонный курорт «Нагаево» с гостиницей на 350 номеров – проект оценивается в 11,5 миллиардов рублей. Проект обсудили на недавнем заседании правительства Башкирии.

Объект расположится в Октябрьском районе Уфы. Застройщик – компания «Четыре сезона-Жилстройинвест», которая работает в республике с 2007 года. Реализация проекта позволит создать 324 новых рабочих места.

В 2024 году проект получил статус приоритетного: это дает застройщику налоговые льготы и право арендовать землю без торгов. Ход работ находится на личном контроле вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко.

Министр предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина рассказала, что сейчас с инвестором прорабатывают механизмы привлечения заемного финансирования. Правительство республики помогает согласовать проектную документацию и обеспечить объект необходимой инфраструктурой.

– Здесь появятся гостиницы, медицинский центр, спортивные объекты, набережная с причалом, горнолыжный спуск и большой парк отдыха. Теперь важно ускорить согласование документации и прохождение госэкспертизы, а также решить вопрос со строительством подъездной дороги протяженностью 4,3 километра, – заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

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