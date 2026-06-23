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НовостиОбщество23 июня 2026 18:50

В Башкирии пропала 55-летняя женщина: поиски идут уже неделю

В Башкирии уже неделю идут поиски пропавшей 55-летней женщины
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»

В Башкирии уже неделю продолжаются поиски 55-летней женщины из Белебея. Об этом рассказали в отряде «ЛизаАлерт Башкортостан».

Альбина Исилбаева пропала 16 июня, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы: рост –160 см, среднее телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В момент исчезновения была одета в салатовую джинсовую куртку, белую кофту, серые джинсы и белые кроссовки.

Поисковый отряд просит всех, кто видел женщину или располагает любой информацией о ее местонахождении, звонить на горячую линию: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Также требуется помощь добровольцев.

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