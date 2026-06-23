Прокуроры и суд лишили уфимку маткапитала: на это была веская причина

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы получила материнский капитал на строительство дома, но так его и не построила. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

Женщина оформила заем под строительство жилого дома и получила на счет более 450 тысяч рублей. Однако дом возведен не был, а жилье на детей оформлено не было.

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку и обратилась в суд с требованием вернуть деньги. Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение инстанции уже исполнено.

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