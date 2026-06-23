Дороги, благоустройство, ЖКХ: на что жители Башкирии жалуются властям в соцсетях

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 15 по 21 июня жители Башкирии оставили чиновникам 5 270 сообщений в соцсетях и на платформах обратной связи. Это на 139 меньше, чем на прошлой неделе ранее, и на 255 больше показателя 2025 года в тот же период (5 525). Об этом рассказали на заседании правительства республики.

Лидирующей темой по числу обращений стали дороги – 1 151 сообщение. Чаще всего люди писали о ямах и выбоинах, ремонте дорог и состоянии тротуаров. Активнее других на эту тему высказывались жители Уфы, Белорецкого и Туймазинского районов.

Второе место заняло благоустройство – 1 135 обращений. Люди указывали на плохой уход за зелеными насаждениями, мусор в общественных местах и отсутствие освещения. Больше всего таких сообщений пришло из Уфы, Стерлитамака и Салавата.

На третьем месте – ЖКХ с 683 обращениями: отсутствие воды, аварии на водопроводах, протечки кровель и вопросы к работе управляющих компаний. Четвертое место заняло здравоохранение – 471 сообщение, пятое – вывоз мусора и состояние контейнерных площадок – 200 обращений. В топ-10 также попали социальное обслуживание, общественный транспорт, безопасность, образование и военная служба.

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