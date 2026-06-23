Чем грозит уклонение от воинского учета: Росреестр рассказал о возможных ограничениях

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Жители Башкирии, которые не явились по повестке в военкомат, могут лишиться возможности продать или подарить свою недвижимость. Об этом рассказали в Росреестре республики.

По закону, если гражданин не пришел в военкомат в течение 20 дней после получения повестки без уважительной причины, в его отношении могут ввести временные ограничения. То же касается тех, кто не встал на воинский учет. Одна из таких мер – запрет на сделки с недвижимостью.

Решение формируется в государственной информационной системе воинского учета и поступает в Росреестр. После этого регистратор приостанавливает любые операции с имуществом гражданина: продажу, дарение, постановку объекта на кадастровый учет, изменение его характеристик и регистрацию права собственности.

Заместитель руководителя Росреестра Башкирии Александра Жданова пояснила, что речь не идет о лишении права собственности. Если гражданин явится в военкомат и обновит свои данные, ограничение снимут.

Уважительными причинами неявки в военкомат в Росреестре называют болезнь с потерей трудоспособности, тяжелое состояние здоровья близкого родственника, участие в похоронах, а также обстоятельства непреодолимой силы.

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