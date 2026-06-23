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НовостиОбщество23 июня 2026 17:18

Для двух тысяч жителей Башкирии просят запрет на выезд из России: они не заплатили за отопление

Двум тысячам должникам за тепло из Башкирии просят запретить выезд из России
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Тимур ХАНОВ.

Фото: Тимур ХАНОВ.

«БашРТС» обратилось к судебным приставам с просьбой запретить выезд за границу более чем 2 тысячам должников за тепло. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Заявления в ФССП подали в отношении 2 023 человек, чей долг превышает 30 тысяч рублей. Общая сумма задолженности по этим делам – более 140 миллионов рублей.

В компании пояснили, что до обращения в суд с каждым должником проводят претензионную работу. Если она не дает результата, в дело вступают приставы.

Проверить, нет ли запрета на выезд, можно тремя способами: через сайт ФССП, портал «Госуслуги» или напрямую у судебного пристава.

Общий долг клиентов «БашРТС» за отопление и горячую воду на 1 июня 2026 года превысил 8,5 миллиарда рублей. Из них 4,6 миллиарда – долги жителей. В компании предупредили, что из-за неплатежей могут возникнуть трудности с закупкой топлива для котельных и обслуживанием теплосетей, а ремонтные программы окажутся под угрозой.

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