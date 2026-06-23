Поваленные деревья и поврежденные машины: мэрия рассказала о последствиях урагана в Уфе

Фото: Администрация Уфы

После непогоды 22 июня в Уфе зафиксировали 12 случаев падения деревьев. Об этом рассказали в администрации города.

В пяти случаях получили повреждения припаркованные автомобили. Среди горожан пострадавших нет. Городские службы оперативно убрали упавшие стволы и ветки.

В администрации напомнили о правилах безопасности в непогоду. При сильном ветре не стоит находиться рядом с деревьями, рекламными щитами и хрупкими конструкциями. Автовладельцам советуют выбирать места для парковки подальше от деревьев. Сообщить о падении дерева можно в ЕДДС Уфы по телефону 279-90-00 или по номеру 112.

– Город продолжает работу по обновлению зеленых насаждений для предотвращения подобных ситуаций в будущем! – заявили в мэрии.

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