Минторг Башкирии: информация о заражении продукции «Молочной кухни» – фейк

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В Башкирии информация о пищевой инфекции в продуктах «Молочной кухни» и отключениях электричества на ее площадках – не соответствует действительности. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и услуг республики сообщило информационное агентство «Башинформ».

Фейк появился после того, как вечером 22 июня неизвестные взломали официальный сайт «Молочной кухни». Начальник отдела информсопровождения Минторга Нэркэс Валиуллина пояснила, что сообщение не имеет ничего общего с реальным положением дел. По ее словам, электроснабжение всех заводов работает в штатном режиме, температурный режим на складах и в цехах соблюдается, а продукция безопасна и не содержит возбудителей листериоза. Отзывов товаров из магазинов не было и не планируется.

В пресс-службе «Молочной кухни» рассказали, что специалисты устраняют последствия атаки и восстанавливают работу сайта.

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