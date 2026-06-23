Июньские Боотиды над Башкирией: когда можно будет увидеть необычный метеорный поток

Фото: Уфимский городской планетарий

Жители Башкирии смогут увидеть в небе метеорный поток Июньские Боотиды. Об этом рассказали в Уфимском городском планетарии.

Поток активен с 22 июня по 2 июля. Пик активности ожидается вечером 27 июня. Правда, условия для наблюдения в этом году не самые удачные: светлые июньские ночи и почти полная Луна (диск освещен на 95%) скроют большинство метеоров. Луна зайдет только около двух часов ночи, поэтому разглядеть получится лишь самые яркие из них.

Свое название поток получил по созвездию Волопаса – по-латыни Bootes. Именно там находится радиант потока – точка, из которой метеоры как будто вылетают. Созвездие всю ночь остается достаточно высоко над горизонтом, так что наблюдать поток можно с вечера до утра.

Июньские Боотиды – непредсказуемый поток. Обычно его активность очень низкая: всего 1-2 метеора в час. Но несколько раз в истории фиксировались мощные всплески – до 100 метеоров в час. Последний такой случай был в 1998 году, а в 2004-м активность достигала 50 метеоров в час. С 1928 по 1997 год поток и вовсе не проявлял себя.

Метеоры потока медленные, белые с желтоватыми следами и в основном короткие. Некоторые из них вспыхивают или взрываются в конце полета.

Источником потока считается комета Понса-Виннеке. Ее открыл в 1819 году французский астроном Жан-Луи Понс в Марселе, а в 1858 году переоткрыл немецкий астроном Август Виннеке в Бонне. Комета делает оборот вокруг Солнца за 6,36 года, а размер ее ядра – около 2,6 км.

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