Фото: ГАИ Уфы

В Уфе водитель «Газели» насмерть сбил пожилую женщину во дворе жилого дома. Об этом рассказали в Госавтоинспекции города.

Трагедия произошла сегодня около 15:00 на улице Степана Халтурина. 39-летний водитель ехал задним ходом и наехал пенсионерку. К сожалению, женщина скончалась до приезда скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ и других экстренных служб.

В Уфе «Газель» во дворе насмерть сбила пенсионерку

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