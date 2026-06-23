Ямы вместо дороги: Бастрыкин взял на контроль ситуацию в башкирской деревне

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В башкирской деревне Калмаш (Калтасинский район) возбудили уголовное дело из-за аварийного состояния дороги. Об этом рассказал информационный центр Следственного комитета России.

На улице Центральной в деревне давно нет асфальта: на дорогах – ямы и колеи, а в дождь полотно размывает. Передвигаться по ней пешком и на транспорте крайне сложно. Несмотря на это, никаких ремонтных работ так и не провели.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей деревни на нормальную дорожную инфраструктуру.

– Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, – заявили в Следкоме.

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