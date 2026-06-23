В Башкирии завуч школы оказалась мошенницей: из-за нее учителя лишались денег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кугарчинском районе Башкирии за мошенничество осудили заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов республики.

С 2021 по 2024 год женщина говорила коллегам, что школе нужны учебные пособия, и просила перечислять часть стимулирующих выплат на ее личный счет. Всего учителя перевели ей более 103 тысяч рублей, которые она впоследствии потратила на свои нужды.

Женщина признала вину, раскаялась и полностью возместила ущерб. Кугарчинский межрайонный суд назначил ей штраф в 150 тысяч рублей и на полтора года запретил занимать руководящие должности в образовательных учреждениях. Приговор пока не вступил в законную силу.

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