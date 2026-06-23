Коррупционный скандал в Кумертау: местная компания получила крупный штраф

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кумертау коммерческую организацию оштрафовали за коррупционное правонарушение. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, руководитель ООО перевел сотруднику предприятия 170 тысяч рублей. За эти деньги тот ограничивал допуск сторонних организаций к конкурсу и создавал условия для заключения выгодных договоров поставок.

Прокуратура завела на компанию дело по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Мировой судья назначил организации штраф в миллион рублей. Решение вступило в силу, штраф оплачен.

– Приговором суда получатель взятки и лицо, передавшее незаконное денежное вознаграждение, привлечены к уголовной ответственности, – сообщает надзорное ведомство.

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