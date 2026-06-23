Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор двум убийцам

Один из осужденных получил 11 лет колонии, второй – 10 лет 6 месяцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию по уголовному делу о смертельном избиении мужчины и оставил без изменений приговор, ранее вынесенный Белорецким межрайонным судом.

Как следует из материалов дела, трагедия произошла в августе 2024 года. Двое мужчин заранее договорились о расправе над своим знакомым, с которым находились в конфликтных отношениях. Во время нападения они неоднократно избили потерпевшего, нанеся ему не менее десяти ударов тупыми предметами по различным частям тела, включая голову, руки и ноги. Полученные травмы оказались смертельными. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.

Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. После изучения доказательств и заслушивания сторон присяжные единогласно пришли к выводу о виновности обоих подсудимых. Кроме того, они сочли, что осужденные не заслуживают снисхождения.

На основании вердикта суд признал мужчин виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Одному из фигурантов назначили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы, второму - 11 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

После вынесения приговора защита попыталась его обжаловать, однако Верховный суд Башкирии не нашел оснований для смягчения наказания или отмены решения. Судебная инстанция пришла к выводу, что выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела, а назначенное наказание является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

В результате апелляционная жалоба удовлетворена не была. Приговор Белорецкого межрайонного суда оставлен без изменений и теперь окончательно вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.