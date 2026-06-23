В аэропорту Уфы у пассажира загорелся пауэрбанк перед вылетом в Анталью

Из-за возгорания пауэрбанка в салоне задымилось, но никто из 150 пассажиров не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В самолете в аэропорту Уфы перед вылетом в Анталью у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. По информации SHOT, инцидент произошел во время посадки: аккумулятор воспламенился, и по салону пошел дым. Бортпроводники же быстро среагировали и поместили устройство в специальный контейнер для возгораний и залили его водой.

Известно, что никто из 150 пассажиров не пострадал, но самолет получил лишь небольшие повреждения: прогорел карман кресла и ковер на полу. Несмотря на инцидент, борт не отстраняли от полетов, и он благополучно вылетел в Турцию по расписанию.

Авиакомпания напомнила пассажирам о правилах перевозки литиевых батарей, которые запрещено сдавать в багаж, и они должны находиться только в ручной клади.

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