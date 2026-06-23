Жителей Башкирии предупредили о ракетной опасности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявлен режим «Ракетная опасность». Информация об этом опубликована МЧС 23 июня 2026 года.

Также в Башкирии могут быть перебои с интернетом из-за ограничений, введенных из-за режима.

Если вы находитесь в здании, по возможности спуститесь в подвал или внутреннее помещение без окон. На улице постарайтесь укрыться в ближайшем укрытии или за прочным объектом.

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