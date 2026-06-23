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НовостиЧто происходит23 июня 2026 9:00

Годовая инфляция в Башкирии в мае замедлилась до 5,2%

В регионе подешевели импортные фрукты, яйца, бытовая техника и билеты в кино
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии замедлилась инфляция.

В Башкирии замедлилась инфляция.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В мае годовая инфляция в Башкирии замедлилась с 6,2 до 5,2 процента, что ниже среднего показателя по стране, сообщили в Национальном банке республики. Основной причиной стало укрепление рубля, благодаря которому снизились цены на импортные фрукты и оливковое масло. Также подешевели продукты, которые в теплый период года появляются на прилавках в большем количестве – яйца, тепличные овощи и молочные товары.

Кроме того, укрепление национальной валюты повлияло на удешевление бытовой техники, одежды, моющих средств, косметики и парфюмерии. При этом топливо в мае продолжало дорожать из-за повышенного спроса, а отдых в местных санаториях и на турбазах тоже подорожал. В то же время билеты в кино подешевели из-за сезонного снижения посещаемости.

В целом по России годовая инфляция в мае снизилась до 5,3 процента.

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