Четыре выпускника из Башкирии набрали по 200 баллов на ЕГЭ

Учителям выплатят по 50 тысяч за каждого стобалльника, выпускникам – по 150 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр просвещения Башкортостана Ильдар Мавлетбердин сообщил, что в республике подвели итоги ЕГЭ по физике и обществознанию, и сразу четыре выпускника показали максимальный результат, набрав по 200 баллов за два предмета.

Отличились школьники из школы №31 Стерлитамака (профильная математика и физика), лицея №62 Уфы (физика и химия), инженерного лицея №83 имени М.С. Пинского Уфы (русский язык и физика) и башкирской гимназии имени Назара Наджми в Дюртюлях (физика и профильная математика).

Всего физику сдавали 3424 выпускника, из которых 61 человек набрал 100 баллов, а 819 получили от 81 балла и выше. Обществознание выбрали 4949 школьников – здесь стобалльников оказалось трое, а высокобалльников (81+) – 479.

Министр поздравил выпускников, их родителей и учителей с отличными результатами. Он также напомнил, что в республике продолжают выплачивать педагогам по 50 тысяч рублей за каждого подготовленного стобалльника, а сами выпускники, поступившие в местные вузы, получают единовременную премию в 150 тысяч рублей. В минпросвещения подчеркнули, что такие меры стимулируют учителей и мотивируют школьников на высокие достижения.

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