На День молодежи в магазинах Башкирии запретят продажу алкоголя

Местные власти могут сами выбрать дату запрета на алкоголь в отдельных районах. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, в Башкирии отметят День молодежи, и в связи с праздником в регионе вводится «сухой закон», поэтому розничная продажа алкоголя в магазинах будет запрещена. Ограничение устанавливает региональный закон о регулировании оборота спиртосодержащей продукции, и аналогичные запреты уже действуют в дни сабантуев, День знаний и последний звонок.

При этом на предприятия общественного питания – кафе, рестораны и бары – запрет не распространяется, там продажа спиртного останется разрешенной. В минторге региона также уточнили, что органы местного самоуправления могут самостоятельно назначать дату проведения праздничных мероприятий, поэтому в отдельных муниципалитетах день запрета может отличаться.

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