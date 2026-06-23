В аэропорту Уфы задержали несколько рейсов в Сочи, Анталью и Нарьян-Мар

Из-за ограничений в Сочи и Краснодаре в Уфе задерживаются семь самолётов на вылет. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В международном аэропорту Уфы несколько рейсов утром 22 июня задержали, и пассажиры вынуждены ждать вылета несколько часов.

По данным онлайн-табло, самолет Red Wings в Екатеринбург перенесли с 9:35 на 13:00, рейс «Уральских авиалиний» в Анталью – с 6:30 на 14:45, рейсы Utair и «Победы» в Сочи сдвинули с 7:40 на 14:45 и с 16:35 на 17:05 соответственно. Рейс «РусЛайн» в Нарьян-Мар вылетит не в 13:25, а в 17:30, а самолёт Nordwind Airlines в Сочи вместо 20:10 22 июня отправится в 22:20 23 июня. Рейс «России» в Сочи перенесли с 6:35 на 23:10. На прилет тоже задерживаются пять самолётов из Сочи и один из Нарьян-Мара.

Причиной массовых сбоев, по данным Росавиации, стали временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.

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