В Башкирии с начала года на воде погибли 17 человек

Больше всего оборудованных пляжей в Мелеузовском и Нуримановском районах. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года на водоемах Башкирии утонули 17 человек, четверо из которых – дети. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, трагедии произошли в Баймакском, Дуванском, Дюртюлинском и Чишминском районах, и во всех случаях причиной гибели стали нарушения правил безопасности на воде, поэтому спасатели призывают жителей быть осторожными и отдыхать только в специально оборудованных местах.

Хабиров напомнил, что в республике становится все больше безопасных зон для купания. Так, в этом году их уже 392, в том числе 197 оборудованных пляжей. Больше всего таких мест в популярных у туристов Мелеузовском районе (20 пляжей) и Нуримановском районе (16 пляжей). Специалисты рекомендуют выбирать именно эти официальные точки отдыха, а не стихийные пляжи.

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