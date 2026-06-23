В Башкирии трое детей на самокатах пострадали в ДТП

В Миякинском районе 11-летняя девочка упала с самоката и попала в больницу с травмами.

За минувшие выходные в Башкирии зафиксировали сразу два происшествия с несовершеннолетними на самокатах, о которых рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. По его словам, в Чишминском районе автомобиль сбил двух мальчиков на электросамокате – 11-летнего ребенка с травмами средней степени тяжести госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, а 9-летний школьник отделался множественными ушибами мягких тканей и лечится амбулаторно.

В Миякинском районе 11-летняя девочка упала с самоката и получила различные травмы, после чего её доставили в Миякинскую центральную районную больницу. Врачи напоминают родителям о необходимости контролировать передвижение детей на средствах индивидуальной мобильности и использовать защитную экипировку.

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