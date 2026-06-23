В Башкирии в 2025 году ВИЧ выявили у 16 детей

В 2025 году в Башкирии показатель ВИЧ среди детей составил 1,8 случая на 100 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные о заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди детей за 2025 год. Согласно докладу ведомства, за прошлый год инфекцию выявили у 16 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет включительно – это 1,8 случая на 100 тысяч детского населения. При этом по сравнению с 2024 годом число заболевших не изменилось, когда также зафиксировали 16 случаев.

Чаще всего ВИЧ диагностировали у детей в возрасте от 3 до 6 лет – на эту группу пришлось 5 случаев, или 31,25 процента от общего числа. Ещё по 3 случая (по 18,75 процента) зарегистрировали в возрастных группах до 1 года, от 1 года до 2 лет и от 15 до 17 лет. Реже всего инфекцию находили у детей от 7 до 14 лет – всего 2 случая, или 12,5 процента.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что основным путем передачи остается вертикальный – от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания. Специалисты напоминают о необходимости своевременного тестирования и профилактики, передает UfaCityNews.ru.

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