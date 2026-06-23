В Башкирии программу повышения рождаемости продлили до 2030 года

В программу вошли сертификаты для молодоженов и поддержка студенческих семей. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Башкирии внесло изменения в региональную программу повышения рождаемости, продлив ее до 2030 года. Напомним, ранее она была рассчитана только до 2027 года. Как следует из документа, общий объем финансирования на 2025-2030 годы составит 13,84 миллиарда рублей, из которых 2,4 миллиарда заложено на 2026 год.

К 2030 году власти планируют добиться роста числа рождений до 36 038 детей в год (в 2024 году этот показатель был 32 968), а суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) должен увеличиться с 1,35 до 1,6. При этом число абортов на 1000 женщин фертильного возраста планируют снизить до 10.

В обновленный перечень мероприятий включили новые инициативы: сертификаты на диспансеризацию репродуктивного здоровья для молодоженов, внедрение обновленной обменной карты беременных, материальную поддержку студенческих семей, открытие комнат матери и ребенка в вузах и вовлечение работодателей в реализацию корпоративного демографического стандарта. Также в программе остаются меры по укреплению репродуктивного здоровья, поддержке многодетных и молодых семей, улучшению жилищных условий и популяризации семейных ценностей. Ответственным за исполнение назначено министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.

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