Набор для окрошки в Башкирии ощутимо подорожал: аналитики выяснили, почему

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии набор продуктов для квасной окрошки на четыре порции в июне 2026 года обошелся в 744 рубля – на 9% больше, чем год назад. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сервиса «Чек Индекс» сообщает издание «РБК Уфа».

В среднем по России тот же набор стоит 720 рублей – на 10% больше, чем в июне прошлого года. Расчет велся по классическому советскому рецепту: 300 г редиса, 400 г картофеля, пять яиц, 300 г огурцов, 300 г колбасы, 100 г сметаны, литр кваса, по пучку лука и укропа.

Больше всего за год подорожали редис (+21%, до 243 руб. за кг), яйца (+16%, десяток теперь стоит 128 руб.), огурцы (+14%, до 190 руб. за кг) и квас (+12%, литр – 135 руб.). Колбаса прибавила в цене 8% и обходится в 263 руб. за 300 г, пучок лука вырос на 10 руб. – до 64 руб., укроп подорожал на 13%, до 27 руб., сметана – на 2%, до 121 руб. за 250 г. Единственный подешевевший ингредиент – картофель: он упал в цене на 25%, до 64 руб. за кг.

Медианная стоимость полного набора продуктов для окрошки без учета порций в целом по стране составила 1 235 руб. За год показатель вырос на 108 руб., или на 9,5%. При этом по сравнению с маем 2026 года он снизился на 7%.

Аналитики связывают рост цен с тем, что покупатели на фоне увеличения реальных доходов все чаще выбирают продукты более высокого ценового сегмента. В Москве «индекс окрошки» достиг 909 рублей – на 9% выше прошлогоднего уровня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.