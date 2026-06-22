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НовостиОбщество22 июня 2026 17:43

Почему в Башкирии не включают сирены при угрозе БПЛА: Хабиров раскрыл причину

Хабиров объяснил, почему в Башкирии не включают сирены при угрозе БПЛА
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с политологами и экспертами рассказал, почему в республике не включают сирены при угрозе атак беспилотников. Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

По его словам, в регионе выстроена необходимая система: уже четыре года работает оперативный штаб, определены критически важные объекты, разработан план по усилению их защиты и организовано несколько линий обороны.

Хабиров пояснил, что пассивная и активная защита с полным спектром вооружения создают достаточно надежный заслон, а республика встроена в общую систему противовоздушной обороны страны.

Именно поэтому, считает глава Башкирии, необходимости включать сирены при каждой угрозе нет. Хабиров добавил, что лишний раз создавать напряжение в обществе нецелесообразно. Вместе с тем он заверил: если возникнет реальная угроза для жителей, сирены обязательно заработают.

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