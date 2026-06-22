«Вышел из дома в неизвестном направлении»: в Башкирии пропал 16-летний подросток

Фото: «Отклик»

Сегодня, 22 июня, в Стерлитамаке пропал 16-летний Сергей Иванов. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

Подросток вышел из дома и с тех пор на связь не выходит. Его местонахождение неизвестно.

Приметы: среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. В момент исчезновения был одет в черное худи и черные шорты. С собой у юноши был рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по номеру 8-987-106-06-01 или набрать 102.

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