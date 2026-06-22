Уфимец купил «убитый» «Фольксваген» и заработал на этом почти два миллиона: как у него так получилось

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В Уфе компанию по продаже автомобилей обязали выплатить покупателю почти три миллиона рублей. Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В июле прошлого года уфимец купил подержанный Volkswagen Polo за более чем миллион рублей. После покупки выяснилось, что реальное состояние автомобиля значительно хуже того, что продавец указал в договоре. Экспертиза установила критические неисправности двигателя, силовых агрегатов и тормозной системы – с такими дефектами эксплуатация машины запрещена. Продавец о проблемах покупателя не предупредил.

Калининский районный суд Уфы расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика стоимость автомобиля, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, убытки и судебные расходы – в общей сумме свыше 2,7 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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