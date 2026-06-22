«Хотел всегда вернуться домой»: в Башкирии похоронили ветерана Сирии

Фото: Администрация Белорецкого района Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белорецкого района Башкирии младший лейтенант Георгий Филиппов. Об этом рассказала администрация муниципалитета.

Георгий Геннадьевич родился 10 декабря 1994 года в селе Узян в многодетной семье – вместе с ним росли две сестры и два брата. После окончания девяти классов средней школы он поступил в Магнитогорский политехнический колледж на специальность «Технология машиностроения».

Срочную службу Георгий Филиппов прошел радиотелефонистом в 288-й артиллерийской бригаде, а с 2015 года продолжил службу по контракту. В 2020-ом выполнял специальные задачи в Сирии, с 2022-го – служил в зоне СВО.

В декабре 2025 года приказом министра обороны России Филиппову присвоили первое офицерское звание – младший лейтенант, и назначили заместителем командира батареи по военно-политической работе разведывательно-ударной батареи.

За годы службы Георгий был награжден медалью участника военной операции в Сирии, медалями «За воинскую доблесть» I и II степеней, а также Георгиевским крестом IV степени.

– Погиб 13 июня 2026 года. Георгий был добрым, жизнерадостным, трудолюбивым, отзывчивым, честным, порядочным человеком. Всегда был рад помочь в трудной ситуации. Любил и был предан своей семье. С уважением относился к старшим и прислушивался к ним. Любил природу и свою Родину и хотел всегда вернуться домой. Друзья уважали Георгия. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Георгия Геннадьевича, – заявили в администрации Белорецкого района.

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