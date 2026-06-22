«Придется закрывать»: Хабиров заявил о решении по старому Затонскому мосту в Уфе

Фото: Администрация Уфы

Старый Затонский мост в Уфе придется закрыть – об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой.

– Мы сейчас придем к коллапсу небольшому, но его придется закрывать, – заявил руководитель региона.

Хабиров отметил, что рассматривалось пять вариантов решения проблемы: однако без закрытия моста не обойтись. Глава республики призвал не затягивать и приступить к работе как можно скорее. Он поручил премьер-министру Андрею Назарову провести отдельное совещание по этому вопросу.

Старый Затонский мост эксплуатируется уже 53 года, пять лет назад его признали аварийным. С 30 сентября 2024 года проезд по нему закрыт для грузовиков тяжелее 10 тонн – их пустили по крайней левой полосе встречного направления на новом мосту.

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