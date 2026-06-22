«Равноудален от всех групп влияния»: глава Башкирии объяснил, почему Рустам Шарипов имеет высокие шансы стать мэром Уфы

Фото: Иван МАКЕЕВ, Администрация Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с политологами и экспертами республики и рассказал, почему исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов с высокой вероятностью возглавит столицу региона.

По словам руководителя региона, за годы работы в Хайбуллинском районе Шарипов показал себя самостоятельным и сильным руководителем: регулярно объезжал населенные пункты, лично общался с жителями и решал их проблемы. Глава республики особо отметил умение Шарипова вести диалог с крупными федеральными горнодобывающими компаниями – на равных, а не с позиции главы сельского района.

Хабиров добавил, что Шарипов пришел в район в непростое время, когда там возникали конфликтные ситуации, и сумел с ними справиться. У него, отмечает глава Башкирии, есть внутреннее достоинство, сила и трезвая оценка собственной значимости.

– Он крепкий хозяйственник, что очень нужно Уфе, и равноудален от всех групп влияния, которых в городе очень много. Я обратил внимание на достаточно самостоятельный характер Рустама Шарипова за годы работы с ним, – цитирует Хабирова информационное агентство «Башинформ».

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