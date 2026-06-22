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НовостиОбщество22 июня 2026 14:44

4 километра опасности: дорогу в Башкирии починили только после вмешательства прокуроров

В Башкирии прокуратура через суд добилась ремонта опасной дороги
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белорецком районе Башкирии отремонтировали более четырех километров дороги «Белорецк – Тирлянский» – после вмешательства прокуратуры. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Белорецкая межрайонная прокуратура проверила состояние дороги и выявила многочисленные дефекты дорожного полотна, которые затрудняли движение и создавали угрозу для водителей. Сотрудники надзорного органа обратились в суд с требованием привести дорогу в нормативное состояние.

Инстанция требования удовлетворила в полном объеме, и на аварийном участке провели ремонтные работы.

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