Уфимец не уступил дорогу скорой: случилось ДТП, пострадал человек

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе вынесли приговор водителю за ДТП со скорой помощью. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Все случилось минувшей осенью, 10 октября, 21-летний парень за рулем Dodge Ram не пропустил машину скорой помощи с включенными маячками и сиреной. В результате столкновения пассажир скорой получил легкий вред здоровью.

На заседании молодой человек вину признал. Суд на один год лишил его водительских прав.

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