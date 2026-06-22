В Уфе рабочий упал с крыши школы: предприниматель отправил его работать без страховки

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе предприниматель предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда – из-за его халатности рабочий упал с крыши школы с высоты десяти метров. Об этом рассказали в Следственном комитете Башкирии.

В конце 2024 года предприниматель заключил договор с одной из уфимских школ на капитальный ремонт кровли. Для высотных работ он нанял местного жителя, однако не провел инструктаж по технике безопасности, не оформил наряд-допуск на работу на высоте и не выдал средства индивидуальной защиты.

10 декабря 2024-го рабочий разбирал старую кровлю без страховочной привязи. Он подошел к краю крыши, поскользнулся и упал. В результате мужчина получил тяжелые травмы головы, позвоночника и других частей тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Расследование завершено, скоро все материалы направят в суд.

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