Фото: УГЗ Уфы

В Уфе спасатели вытащили из воды мужчину, который чуть не утонул. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Очевидцы заметили человека посреди реки Белой – прямо на судовом ходу под Бельским мостом – и позвонили спасателям. Дежурная смена вышла к месту на катере. Мужчине – около 50 лет, он был в одежде и едва удерживался на воде. Его подняли на борт и доставили на берег.

– Спасенный вел себя неадекватно, предположительно, был пьян. Объяснить, как он в одежде оказался в воде на глубине, мужчина не смог, – заявили в УГЗ.

В Уфе из реки Белой спасли мужчину

В экстренной службе поблагодарили очевидцев за быструю реакцию и напомнили, что употребление алкоголя у воды, купание в запрещенных местах и выход на судовой ход опасны для жизни.

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