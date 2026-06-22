Афера с госсубсидией в Башкирии: глава сельхозкооператива похитила 370 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель сельскохозяйственного кооператива в Башкирии предстанет перед судом за хищение бюджетных денег. Об этом рассказали в прокуратуре республики.

Председатель кооператива подала заявку на субсидию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Деньги должны были возместить часть затрат на закупку сельхозпродукции. В документах она указала недостоверные сведения. На их основании организация получила из регионального бюджета более 370 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения». Обвиняемая свою вину не признала. Все материалы переданы в Иглинский межрайонный суд.

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