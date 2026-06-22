Спасатели отбуксировали троих детей с сапборда на озере Талкас в Башкирии

На Аслыкуле двое молодых людей пропали во время катания, но добрались до берега сами.

В Баймакском районе Башкирии на озере Талкас спасатели во время профилактического рейда заметили троих детей на сапборде, которые уплыли слишком далеко от берега и не могли вернуться самостоятельно. Как рассказали в пресс-службе госкомитете республики по ЧС, их отбуксировали на сушу, и медицинская помощь подросткам не понадобилась.

Еще один инцидент случился на озере Аслыкуль в Давлекановском районе, где двое парней отправились кататься на сапбордах, но вернулся только один, а второй пропал. Позже выяснилось, что он сам смог добраться до берега и в помощи врачей не нуждался.

На том же озере девушка и парень катались на сапборде на середине водоема, когда молодой человек упал в воду и исчез. К счастью, он тоже сумел доплыть до берега самостоятельно.

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