Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:00

Спасатели отбуксировали троих детей с сапборда на озере Талкас в Башкирии

В Башкирии детям на сапборде потребовалась помощь спасателей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На Аслыкуле двое молодых людей пропали во время катания, но добрались до берега сами.

На Аслыкуле двое молодых людей пропали во время катания, но добрались до берега сами.

В Баймакском районе Башкирии на озере Талкас спасатели во время профилактического рейда заметили троих детей на сапборде, которые уплыли слишком далеко от берега и не могли вернуться самостоятельно. Как рассказали в пресс-службе госкомитете республики по ЧС, их отбуксировали на сушу, и медицинская помощь подросткам не понадобилась.

Еще один инцидент случился на озере Аслыкуль в Давлекановском районе, где двое парней отправились кататься на сапбордах, но вернулся только один, а второй пропал. Позже выяснилось, что он сам смог добраться до берега и в помощи врачей не нуждался.

На том же озере девушка и парень катались на сапборде на середине водоема, когда молодой человек упал в воду и исчез. К счастью, он тоже сумел доплыть до берега самостоятельно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.