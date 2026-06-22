В Башкирии утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2027 году

Премьер-министр Башкирии подписал постановление о праздничных днях в 2027 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, которое определяет даты проведения двух главных мусульманских праздников в 2027 году.

Согласно документу, Ураза-байрам будет отмечаться 9 марта, а Курбан-байрам – 16 мая. Оба дня официально объявлены в регионе праздничными и нерабочими.

В эти даты для жителей республики предусмотрены выходные, а в мечетях пройдут праздничные богослужения.

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