Ураган оставил без света 54 населенных пункта в районах Башкирии

Энергоснабжение частично восстановили спустя сутки, но 10 деревень все ещё без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня, ураганный ветер обрушился на два района Башкирии и оставил без электричества 54 населенных пункта.

Как сообщила на оперативном совещании правительства министр ЖКХ республики Ирина Голованова, стихия затронула Кугарчинский район, где поваленные деревья оборвали линии электропередачи, и свет пропал в 40 селах и деревнях с населением больше 5 тысяч человек – это более 1,5 тысячи домов. В тот же день аналогичная ситуация произошла в Зианчуринском районе. Там без электроснабжения остались 14 населенных пунктов, где живут почти 2,8 тысячи человек, а это свыше 1,3 тысячи домов.

Голованова доложила, что спустя сутки удалось восстановить подачу электричества в большинстве населенных пунктов, но на данный момент без света остаются ещё 10, и работы по восстановлению продолжаются. Энергетики устраняют повреждения и обещают полностью закончить ремонт в ближайшее время.

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