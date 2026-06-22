В Башкирии усиливают антитеррористическую защищенность из-за частых угроз БПЛА

Хабиров поручил руководителям всех организаций исполнять решения штаба по безопасности. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики, которое прошло 19 июня. Он напомнил, что решения оперативного штаба, согласно поручению президента России, обязательны для исполнения всеми предприятиями, организациями и руководителями на территории региона в части обеспечения безопасности.

Хабиров отметил, что штаб уже раздал все необходимые поручения, и подчеркнул, что в последнее время угрозы возникают все чаще.

- Через день объявляют то беспилотную, то ракетную опасность.Республика все это время системно и последовательно занималась усилением антитеррористической защищенности, и эта работа будет продолжена, - сказал глава.

В ближайшее время ответственные ведомства начнут исполнять полученные задачи.

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