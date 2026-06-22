В Кушнаренковском районе прокуратура добилась ремонта моста через Чермасан

Коммерческая организация по требованию надзорного ведомства устранила ямы на мосту. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кушнаренковского района провела проверку соблюдения законов о безопасности дорожного движения и выяснила, что мост через реку Чермасан возле села Матвеево, принадлежащий коммерческой организации, находится в неудовлетворительном состоянии. Так, на проезжей части были выбоины, ямы и просадки, что создавало реальную угрозу аварий и риск для жизни и здоровья людей.

Прокурор внес директору компании представление с требованием устранить нарушения, и после вмешательства надзорного ведомства мост отремонтировали, а дефекты дорожного покрытия ликвидировали, и теперь проезд по нему снова безопасен.

Ремонтные работы завершены, движение восстановлено в полном объеме.

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