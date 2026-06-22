Бирск 8 июля примет тысячи семей на фестивале ко Дню любви и верности

Бирск станет сердцем Дня семьи, любви и верности в Башкирии. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июля Бирск по традиции станет главной площадкой республики в честь Дня семьи, любви и верности. У стен Свято-Троицкого собора и памятника Петру и Февронии соберутся тысячи семей. В этом году фестиваль приурочен к Году семьи в Башкирии и Году единства народов России.

На Октябрьской площади пройдут народные гуляния, ярмарка, гастрономический фестиваль и интерактивные площадки. Изюминкой станет церемония бракосочетания у монумента святым, а рядом с молодыми будет «золотая» пара, отмечающая 50 лет совместной жизни. В разгар праздника состоится масштабный хоровод и дефиле от местных дизайнеров. Историко-культурные центры представят национальные игры и традиции, а организаторы подготовили карнавал «Мода на все времена».

На сцене выступят творческие коллективы Бирска, а вечером – заслуженные артисты Алия и Ришат Тухватуллины и Назгуль Отузова.

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