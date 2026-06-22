В Башкирии ищут мужчину с долгом по алиментам почти в миллион рублей

Должник по алиментам скрывается в Уфе и работает без оформления. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Дюртюлинском районе судебные приставы разыскивают уроженца Илишевского района Айнура Ханова 1981 года рождения, который задолжал по алиментам больше 900 тысяч рублей. Мужчина не платит деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка уже длительное время.

Предположительно, Ханов скрывается в Уфе и зарабатывает случайными подработками без официального оформления, поэтому его доходы невозможно отследить и направить на погашение долга.

Так как должник не пришел в службу судебных приставов, долго прячется и не живет по последнему известному адресу, по инициативе ГУФССП России по Башкирии его объявили в исполнительный розыск. Всех, кто знает, где находится этот мужчина, просят сообщить информацию приставам по телефонам: 8 (937) 843 62 73 или 8 (34787) 2-25-80.

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