Вылет рейса Уральских авиалиний из Антальи в Уфу перенесли на 19 часов

Самолет из Антальи должен был улететь в Уфу в 7:30, но теперь отправится в 2:10 ночи 23 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Антальи в Уфу столкнулись с серьезной задержкой. По данным онлайн-табло турецкого аэропорта, самолет должен был вылететь 22 июня в 7:30 утра, но вылет перенесли на 23 июня, и новое время отправления назначено на 2:10 ночи. Таким образом, задержка составляет 19 часов.

Причины переноса рейса в табло не указаны, пассажирам рекомендуют следить за обновлениями информации на сайте авиакомпании и в аэропорту.

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