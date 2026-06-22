Бастрыкин взял на контроль дело о нерасселении аварийного дома в Стерлитамаке

Аварийный дом в Стерлитамаке признали непригодным в 2022 году, но люди до сих пор там живут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, связанное с аварийным многоквартирным домом на улице Ломоносова в Стерлитамаке.

Как сообщил Информационный центр СКР, жильцы обратились к главе ведомства из-за того, что их дом 1957 года постройки до сих пор не расселили, хотя его признали аварийным ещё в 2022 году. Здание находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции и межэтажные перекрытия, протекает кровля, изношены инженерные системы, а подвалы регулярно затапливает. Зимой температура в квартирах не соответствует нормам, отметили в СКР.

Несмотря на судебное решение, граждан из дома не переселили, а их обращения в различные инстанции результатов не дали. Теперь руководитель Следственного управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен будет доложить Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и о мерах, которые принимаются для обеспечения жильцов благоустроенным жильем.

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