В Башкирии начались резервные дни ЕГЭ с 22 по 25 июня

Самыми популярными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание и информатика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии начался резервный этап основного периода Единого государственного экзамена 2026 года, который продлится с 22 по 25 июня. Право сдавать экзамены в эти дни получили выпускники прошлых лет, а также одиннадцатиклассники, которые пропустили основные сроки по уважительной причине или не сдали один из обязательных предметов – русский язык или математику.

Сегодня, 22 июня, школьники сдают физику, информатику, литературу, русский язык, химию и письменную часть иностранных языков. Во вторник, 23 июня, пройдут экзамены по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устной части иностранных языков, а 24 и 25 июня отведены под резерв по всем предметам.

Основной период ЕГЭ в республике стартовал 1 июня, в нем участвуют около 17 тысяч одиннадцатиклассников. Самыми востребованными предметами по выбору стали профильная математика, обществознание и информатика. Для тех, кто захочет улучшить результат по одному из предметов, 8 и 9 июля запланированы дополнительные дни пересдачи. Если выпускник не сдаст оба обязательных предмета, он сможет воспользоваться дополнительным периодом с 4 по 25 сентября.

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