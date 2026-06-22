В Башкирии при пожаре в бане погиб 78-летний мужчина

Фото: МЧС по РБ

В Туймазах ранним утром на улице Монолитной загорелась баня. По данным МЧС по Башкирии, огонь охватил 12 квадратных метров бревенчатой постройки.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, и совместными усилиями возгорание удалось потушить. К сожалению, во время тушения в пристрое между домом и баней спасатели нашли тело 78-летнего мужчины без признаков жизни.

В данный момент устанавливаются причины пожара и все обстоятельства случившегося, на месте работает дознаватель МЧС России.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.